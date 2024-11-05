В Ханты-Мансийске трое парней похитили девушку на глазах у прохожих

В Ханты-Мансийске трое парней похитили девушку на глазах у прохожих. Информация об этом опубликована в группе "Типичный Ханты-Мансийск" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

В группе опубликовано два поста. Один от лица очевидцев, второй - от потерпевшей. Сообщается, что инцидент произошел вечером, у ТЦ "Сатурн". Трое парней затащили девушку в автомобиль Toyota Camry. Девушка сопротивлялась и звала на помощь. Отбить ее пытались прохожие, но безуспешно.

Спустя час после информации о похищении отписалась сама похищенная. Она сообщила, что ей помогала девушка и двое молодых парней. Остальные, в том числе мужчины, либо просто смотрели, либо проходили мимо.

По данным ГУ МВД по ХМАО, причастные к инциденту установлены. В настоящий момент ведется разбирательство.