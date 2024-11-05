05 Ноября 2024
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Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Бывший инженер УВЗ получил 16 лет колонии по делу о госизмене

Свердловский областной суд вынес приговор жителю Нижнего Тагила, бывшему инженеру "Уралвагонзавода" Данилу Мухаметову. Мужчину признали виновным в государственной измене и надолго отправили его в колонию.

Мухаметову вменяли передачу за границу сведений военно-технического характера. По версии следствия, он совместно со своей супругой, бывшим оператором УВЗ, передал украинским спецслужбам чертежи за вознаграждение в 100 тыс. руб. Сама семейная пара признавалась на допросе, что передала сотруднику иностранной спецслужбы чертежи с завода для дальнейшего использования силами Украины, за что получила "в районе сотки", на которую собиралась "просто жить".

Данил Мухаметов в суде(2024)|Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

Гособвинитель запрашивал для Данила Мухаметова 17 лет колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 2 года и штрафом в 300 тысяч рублей. Сегодня, 5 ноября, суд вынес свой приговор. Тагильчанин получил 16 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года и штрафом в 300 тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, приговор вступит в силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.

Данил Мухаметов в суде(2024)|Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Весной 2023 года супруги Данил и Виктория Мухаметовы были задержаны в Нижнем Тагиле в ходе спецоперации ФСБ. Дело Виктории было выделено в отдельное производство, женщина полностью признала свою вину. Суд также посчитал ее виновной в госизмене и приговорил к 12,5 годам колонии общего режима и 300 тысячам рублей штрафа.

В тот же период, что и Мухаметовы, в Екатеринбурге был задержан американский журналист издания The Wall Street Journal Эван Гершкович. По версии следствия, он по заданию ЦРУ собирал на Среднем Урале секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники. В июле 2024 года Гершкович получил 16 лет колонии строгого режима, но вскоре его освободили по программе обмена заключенными с США. Судья Свердловского областного суда Андрей Минеев заявил, что "на 200%" уверен в том, что осужденный им журналист Эван Гершкович является шпионом и работал на ЦРУ.

Теги: госизмена, приговор, Нижний Тагил


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