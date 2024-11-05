05 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с вирусом Коксаки в школах и детсадах

Роспотребнадзор взял на контроль организацию утренних фильтров в школах и детских садах в регионах после массовых сообщений о случаях вируса Коксаки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фильтры включают в себя проверку на наличие симптомов болезни, таких как температура, кашель, насморк и другие. При их выявлении ребенок изолируется от коллектива до выздоровления.

Ранее SHOT писал, что россияне жалуются на случаи заболевания детей в детских садах и школах вирусом Коксаки. Симптомы у заболевших похожи. О случаях заболевания детей сообщалось в Московской, Владимирской областях и Краснодарском крае. Предполагается, что вирус мог распространиться из-за туристов, отдыхавших в Турции.

Как сообщалось, россияне в турецком Белеке заразились неизвестным вирусом. Десятки детей и взрослых обратились в местный госпиталь с температурой выше 39 градусов и сыпью. Лекарствами температура не сбивается. Пациентам ставят капельницы. Острая фаза болезни длится около 4–5 дней, потом постепенно отпускает.

По некоторым данным, туристы могли заразиться вирусом Коксаки. Еще одно предположение – что это новая разновидность коронавируса.

Вирус Коксаки может вызывать самые разнообразные симптомы: сыпь, лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе. Около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно.

Теги: вирус коксаки, школы, детсады


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Развитие сюжета:

Ранее 05.11.2024 14:22 Мск Горячую линию из-за ситуации с вирусом Коксаки в Турции запустили в России

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