Семья из Москвы обвинила турецкого врача в халатности

Семья из Москвы обвинила врача одного из самых дорогих отелей турецкого Кемера в халатности. По словам родителей, он не распознал вирус Коксаки у их детей.

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35-летний Кирилл из столицы рассказал SHOT, что двое его детей — 1,4 года и семь лет — сильно заболели во время отдыха в Турции. У них появились красные воспаления сначала на ногах, а затем на всем теле. Температура при этом поднялась до 40.

По словам родителей, врач осмотрел детей и заявил, что это просто акклиматизация. При этом за прием пришлось заплатить 100 долларов. Туристам пришлось созваниваться с московскими врачами и объяснять ситуацию, чтобы получить рекомендации.

Они прервали отпуск на пять дней раньше и вернулись в Россию. Московские врачи подтвердили, что у детей вирус Коксаки. Сейчас их усиленно лечат.

На отпуск семья потратила более 1,3 млн рублей. Сейчас они пытаются вернуть деньги, заплаченные врачу, а также требуют компенсацию пяти дней отдыха.