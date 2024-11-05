05 Ноября 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Талице 9-летний мальчик утонул, упав в яму, заполненную водой

Прокуратура организовала проверку по факту гибели 9-летнего ребенка в Талице (Свердловская область). Мальчик упал в 2-метровую яму, заполненную водой и не смог выбраться.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, трагедия произошла 4 ноября. По предварительной информации, около 16.30 ребенок пошел в магазин и упал в яму 1,5 на 1,5 метра, выкопанную в 120 м. от его дома для протяжки линии газопровода. Как выяснилось позднее, рабочие не огородили участок работ.

Около 17.40 родители школьника пошли его искать, но обнаружили сына в яме уже без признаков жизни. Они сразу же отвезли мальчика в приемное отделение районной больницы, где врачам оставалось только констатировать смерть.

"Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований федерального законодательства, в том числе требований технических регламентов при проведении работ по протяжке линии газопровода, в том числе при проведении земляных работ, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Там также добавили, что по результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.

Теги: Талица, ребенок, несчастный случай, прокуратура


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Развитие сюжета:

Ранее 05.11.2024 10:16 Мск В свердловском МВД рассказали о семье мальчика, утонувшего в яме с водой

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