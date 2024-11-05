В Екатеринбурге пенсионерка сбила двух пешеходов, переходивших дорогу на "зеленый"

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Луначарского - К.Маркса произошло ДТП, в результате которого пострадали 29-летняя девушка и 21-летний парень. Подробнее об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 4 ноября. По предварительным данным, 59-летняя водитель Фольксваген Туарег поворачивала налево и наехала на пешеходов, которые пересекали дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пара была доставлена в больницу с различными переломами.

На место выезжали сотрудники Госавтоинспекции, чтобы выяснить все детали произошедшего. Полиция проводит проверку.

Госавтоинспекция призывает водителей к предельной бдительности при управлении транспортными средствами, особой концентрации внимания при осуществлении маневра левого поворота. Пешеходам, в свою очередь, важно убеждаться в безопасности перехода и иметь при себе световозвращающие элементы, обеспечивающие видимость для водителей.