На Урале полиция устанавливает жертв альфонса-игромана

На Среднем Урале полицейские ищут жертв предполагаемого альфонса из Сухого Лога. Он выманивал деньги у девушек.

Как сообщили Накануне.RU в управлении МВД по Екатеринбургу, подозреваемый вступал в доверительные отношения с девушками и брал у них взаймы крупные суммы. Он объяснял подругам, что деньги ему нужны для покупки и продажи предметов в онлайн-игре Dota 2. Как считают в полиции, по этой схеме у студентки одного из университетов Екатеринбурга было похищено более 1,5 млн рублей.

Девушка около полугода встречалась с игроманом и переводила ему деньги. Однако в середине октября поняла, что молодой человек ее обманывает, и обратилась в полицию.

Против 24-летнего жителя Сухого Лога силовиками возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Полицейские просят всех, кто мог пострадать от действий уральца, обращаться в органы внутренних дел по телефонам 356-42-02 или 102 (02), а также лично в отдел полиции №2 (ул. 40 лет ВЛКСМ, 18б).

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге ищут жертв альфонса, приехавшего из Барнаула.