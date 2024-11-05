Рождественское перемирие может предложить России и Украине Дональд Трамп

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах может предложить России и Украине перемирие на период с католического до православного Рождества. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, пишут "Известия".

"В случае победы, а это большой вопросительный знак, он попытается поссорить Россию и Китай, потому что знает, что Китай — его главное препятствие, и попытается медленно привлечь русских через мир, через другие отношения", - сказал Вучич в эфире телеканала Happy TV.

По его словам, предложением Трампа будет разновидность рождественского перемирия: от 23 декабря до 8 января.

При этом президент не уверен, что Россия согласится. По словам Вучича, у российских военных "инициатива на всех участках фронта, тактическая и стратегическая".

Сербский лидер также отметил, что Камале Харрис, если она выиграет, придется снизить поддержку Украине, так как "американский народ этого больше не хочет".

Выборы президента США состоятся сегодня. Они стартуют в 13.00 мск.