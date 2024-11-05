Власти Таганрога призвали горожан готовиться к эвакуации

Глава Таганрога Светлана Камбурова призвала горожан приготовиться к возможной эвакуации из-за повышения уровня воды в Таганрогском заливе, вызванного сильным ветром.

В своем Telegram-канале она предупредила, что стоит заблаговременно позаботиться о защите вещей в домах.

Позже градоначальник сообщила, что уровень воды в заливе начал стабилизироваться, но нормальных показателей пока не достиг. 4 ноября порывы ветра в Таганроге достигали 28 м/с.

Как мы сообщали ранее, 3 ноября на на Урале, на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края, работа энергетиков была переведена в режим повышенной готовности в связи с предстоящим ухудшением погодных условий – снег, усиление ветра. В Пермском крае из-за непогоды без воды остался город, без электроснабжения – несколько населенных пунктов.