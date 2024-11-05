В Академическом районе Екатеринбурга трамваи встали на 1,5 часа из-за двух иномарок

В Академическом районе Екатеринбурга движение трамваев встало на 1,5 часа из-за водителя Porsche, который решил сократить путь на работу по трамвайным путям. Об этом сообщает Telegrm-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

ДТП произошло примерно в 08.00. По словам водителя Porsche, он опаздывал на работу, а потому свернул на трамвайные пути и выжал 50 км/ч. В свою очередь, серебристый Mitsubishi ехал по улице Вильгельма де Геннина и свернул во двор через все те же пути. В этот момент обе машины и столкнулись.

В результате аварии оба автомобиля получили серьезные повреждения. Пострадал и шумовой экран вдоль трамвайной линии, который пробил Porsche. Из людей никто не пострадал.

Трамвайное движение удалось восстановить только через 1 час и 28 минут.