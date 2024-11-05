Ракета "Союз-2.1б" с двумя гелиофизическими спутниками успешно стартовала с космодрома "Восточный"

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с двумя гелиогеофизическими спутниками "Ионосфера-М", успешно вывела их на орбиту. Ее запустили прошедшей ночью с космодрома "Восточный", сообщает Роскосмос.

Через 9 минут 24 секунды после старта ракета вывела разгонный блок "Фрегат" со спутниками на околоземную орбиту. Еще через минуту "Фрегат" включил свой маршевый двигатель и начал развозить аппараты по орбитам.

Ожидается, что два спутника "Ионосфера-М" будут выведены на расчетную орбиту через 56 минут 15 секунд после старта, а уже после — малые аппараты.

Сейчас разгонный блок продолжает выведение на целевые орбиты 53 российских и зарубежных попутных малых спутников.

Аппараты будут наблюдать за физическими явлениями в ионосфере Земли, изменениями ее структуры, возмущениями электромагнитных полей, составом земной атмосферы и распределением озона в ее верхних слоях, а также контролировать радиационную обстановку.

Позже группировку пополнят еще двумя такими спутниками и одним "Зондом-М".