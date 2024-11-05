Доклад: россияне удовлетворены жизнью

Россияне на 7% больше относительно 2023 года удовлетворены жизнью, доверяют армии и церкви, но не оппозиции. В целом удовлетворенность жизнью в этом году ощутили две трети опрошенных граждан России (67% после 60% в 2023 г.).

Об этом говорится в проекте доклада о состоянии гражданского общества в России за 2024 год. В нем приводятся данные ВЦИОМа и НИУ ВШЭ.

Армии доверяют 74,7% россиян,10,7% не одобряют ее деятельность. Далее в списке идут церковь (60,9% против 20,1%), силовые органы (54,9% против 23,5%), СМИ (41,1% против 38,9%), судебная система (38,1% против 30,1%), партии (35,8% против 25,3%), профсоюзы (30,3% против 22,9%), оппозиция (23,9% против 36,3%).

Как заявил политолог Алексей Макаркин, армию уважают в современном контексте, воспринимая ее как защитницу, а церковь – как институт, который защищает нравственность и традиционные ценности в современном мире.

Социологи также спрашивали о том, что для россиян считается социальной справедливостью. Как оказалось, она в большей степени должна проявляться в социальных гарантиях (50%), т. е. равных возможностях, социальной поддержке граждан, улучшении жизни пенсионеров и снижении пенсионного возраста, доступной и бесплатной медицине и др.

Далее идут экономические гарантии (23%). Речь, в частности, о повышении уровня жизни, отсутствии большого разрыва между богатыми и бедными, вознаграждении каждого по труду, наличии рабочих мест и доступных ценах.

Замыкает тройку по значимости в социальной справедливости правовые гарантии (14%) – равенство всех перед законом, защита прав и свобод граждан, хорошая работа правоохранительной и судебной систем, сообщают "Ведомости".