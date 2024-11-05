Компаниям РФ не хватает около 600 тысяч инженеров

В России дефицит инженерных кадров оценивается в 600 тыс. специалистов.

Как заявила на кадровой конференции Ассоциации разработчиков и производителей электроники вице-президент по HR и организационному развитию производителя электроники "Аквариус" Виктория Хаба, в настоящее время инженеров ищет каждая пятая компания в стране. При этом зарплаты обладателей инженерных специальностей в первой половине текущего года выросли на 16–24%.

В РФ не хватает инженеров практически всех специальностей, указала эксперт. На рекрутинговых сервисах публикуется в три раза больше вакансий для инженеров-электронщиков, чем резюме.

Компаниям не хватает около 30 тыс. инженеров-проектировщиков и более 20 тыс. инженеров-технологов – это самые востребованные специальности, сообщают "Ведомости".

Тем временем, в России теперь чаще принимают на работу несовершеннолетних. За шесть месяцев текущего года компании отправили более 3 млн приглашений на трудоустройство россиянам в возрасте от 14 до 18 лет, что на треть больше, чем в прошлом году.