В России рекордно увеличился спрос на двухкомнатные квартиры

В России увеличилась доля спроса на двухкомнатные квартиры в новостройках с начала 2024 года.

В настоящее время купить стартовое жилье стало значительно сложнее как из-за выросших требований к минимальному размеру первоначального взноса, так и из-за сложностей с получением недостающих денежных средств. По словам экспертов, раньше те, кто приобретал свое первое жилье, брали потребительский кредит на недостающую сумму первоначального взноса, тогда как сейчас потребительские кредиты стали недоступными.

По сравнению с началом текущего года доля граждан, интересующихся однокомнатными квартирами и студиями, снизилась с 41 до 36%. При этом доля тех, кто выбирает двухкомнатные квартиры, выросла с 18 до 28%. Трехкомнатные, как и прежде, смотрят 12% россиян, а многокомнатные — 24% против 29% в начале уходящего года.

Дальнейший рост ключевой ставки на предстоящих заседаниях Банка России может спровоцировать приток на рынок новостроек покупателей, которые будут защищать свои сбережения, инвестируя в недвижимость, что может увеличить долю спроса на квартиры меньшей площади за счет их более низкой конечной цены, сообщают "Известия".

В данный момент в России нет ни одного фактора, который мог бы привести к снижению стоимости квадратного метра жилья. Об этом заявил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.