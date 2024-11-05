В РФ могут запретить детям доступ к социальным сетям

В России предложили запретить детям до 14 лет доступ к социальным сетям.

Об этом говорится в письме президента ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" Рахмана Янсукова, которое направлено в адрес главы правительства Михаила Мишустина, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина. В документе сказано, что участились обращения представителей̆ российского бизнеса в "АВАНТИ" с жалобой на наличие запрещенного контента в социальных сетях, а также отсутствие правового регулирования доступа детей на указанные площадки.

Отмечается, что в интернете действует более 10 тыс. различных сайтов террористической направленности. Угрозу для несовершеннолетних представляют и закрытые сообщества, и так называемые группы смерти.

Представители ассоциации предложили обязать платформы производить регистрацию пользователей при помощи предоставления фотографии паспорта. Ранее зарегистрированным в соцсетях россиянам необходимо будет пройти повторную проверку. Янсуков считает, что данная мера позволит уменьшить негативное воздействие социальных сетей на несовершеннолетних, а также предотвратить неправомерные действия, сообщают "Известия".

Напомним, в Забайкальском крае появился приказ властей, согласно которому учителя в Чите должны отслеживать социальные сети учеников, чтобы выявлять случаи деструктивного и суицидального поведения, травли и асоциальных явлений.