Симоньян: Система ЕГЭ - издевательство над нацией

В России существующая система ЕГЭ является издевательством над нацией.

Как сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на марафоне "Знание. Первые" в Сочи, ЕГЭ должно было бы быть хорошей системой.

"Но то, как это выполнено, какие вопросы в этом ЕГЭ — это издевательство над нацией, над детьми, над их родителями", — заявила журналист.

Так Симоньян ответила на вопрос школьницы, нужна ли система ЕГЭ.

Журналист подчеркнула, что вопросы, заданные в рамах единого госэкзамена, чаще не связаны со школьной программой.

"Детей учили одному, а вопросы — другие. Это для чего делается? Чтобы свести с ума весь народ? Свести с ума детей, свести с ума учителей?" — задалась вопросом Симоньян.