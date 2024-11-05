Госдеп: В Курскую область переброшены 10 тысяч военнослужащих КНДР

В США заявили, что в Курской области размещены 10 тыс. военнослужащих КНДР.

Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Так он отреагировал на западные предположения о пребывании северокорейских войск в России и целях такого развертывания. По словам дипломата, военные Северной Кореи могут "вступить в боевые действия в ближайшие дни".

Миллер отметил, что находится в курсе публикаций об участии военнослужащих КНДР в боевых действиях в Курской области, но пока не может подтвердить их достоверность.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал "спутниковые снимки, которые говорят о том, что в РФ находятся северокорейские войска".