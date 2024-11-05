Сотрудники и студенты РАНХиГС будут развивать уважение к президенту

Сотрудников РАНХиГС обязали развивать уважение к президенту России.

Как сообщил ректор Алексей Комиссаров в Telegram-канале, нарушение такого правила может привести к увольнению или исключению из вуза. Также ректор опубликовал копию утвержденного документа. Преподавателей и студентов Президентской академии обязали воспитывать "потребность в служении и уважении" к государству и президенту РФ.

Это следует из этического кодекса вуза – документ был принят ученым советом Академии и вступил в силу. Для соблюдения кодекса в Академии начнет работу этическая комиссия, аналогичный надзорный орган могут создать институты и филиалы РАНХиГС. Действие кодекса распространяется на всех сотрудников и студентов РАНХиГС.

Этический кодекс также запрещает распространять недостоверную информацию, которая может нанести финансовый, репутационный или другой вред Президентской академии, а также ее сотрудникам и студентам. Согласно кодексу, в Академии также не допускается агрессия, притеснения и формы насилия над личностью, а также дискриминация по полу, расе и национальности, семейному и имущественному положению, другим признакам.

Ранее Профессору кафедры гражданского права и процесса РАНХиГС Марине Телюкиной избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Телюкину обвиняют в получении крупной взятки, за что ей грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.