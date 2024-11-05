Украина не исключает прекращение ударов по энергообъектам при содействии Катара

Киев готов рассмотреть соглашение о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры с Россией при посредничестве Катара, либо другой третьей стороны.

Как заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, в вопросе прекращения огня может быть применен принцип, аналогичный "зерновой сделке".

Утверждается, что в настоящее время никаких переговоров между Киевом и Москвой не ведется, сообщают "Ведомости".

Ранее Financial Times уже писала, что Москва и Киев начали переговоры об отказе от ударов по энергетике. Кроме того, О планах начать "секретные переговоры" сообщала в августе газета The Washington Post.