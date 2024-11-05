Цискаридзе считает цены на билеты в театры слишком высокими

В России стоимость билетов на спектакли в главных театрах страны слишком высоки и требует корректировки.

Как сообщил народный артист РФ, ректор Академии русского балета им. Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе, главные театры могут посещать только очень состоятельные люди. "Но добывание билетов в театры легким не было никогда", – заявил артист.

По его словам, билет в театр не должен быть сопоставим с месячной зарплатой человека, сложившуюся ситуацию вокруг стоимости билетов Цискаридзе назван "ненормальной", отметив, что не поддерживает такую тенденцию.

"Основные билеты – у спекулянтов на Театральной площади. Это очень грустно", – добавил артист, напомнив, что главные театры являются госучреждениями, которые содержаться, в том числе за счет бюджета.

Ранее Цискаридзе пожаловался на "огромное давление", которое оказывается на иностранных студентов Академии балета им. Вагановой.