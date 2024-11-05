Сотрудники ФСБ пришли в кабинет экс-губернатора Ростовской области Голубева

Сотрудники ФСБ пришли в рабочий кабинет уже бывшего главы Ростовской области Василия Голубева.

Днём 4 ноября он заявил, что уходит в отставку по собственному желанию. Силовики приехали из Москвы.

Сотрудники ФСБ планируют в регионе тщательную проверку в органах власти. Будут заведены уголовные дела. Среди подозреваемых в махинациях с крупными денежными средствами несколько заместителей сити-менеджера Алексея Логвиненко.

Пресс-секретарь Голубева заявила, что никаких обысков не было. Голубев возглавлял область больше 14 лет, сообщает Mash.

Тем временем, президент Владимир Путин предложил руководителю Объединенной авиастроительной корпорации Юрию Слюсарю возглавить Ростовскую область, и получил согласие на такое предложение.