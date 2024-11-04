Участник СВО Первышов стал и.о. главы Тамбовской области

В Кремле встретились президент Владимир Путин и экс-мэр Краснодара, участник специальной военной операции Евгений Первышов. Глава государства предложил политику и военному стать и.о. главы Тамбовской области, и получил согласие.

"Владимир Владимирович, спасибо Вам за доверие. Да, действительно, меня ознакомили с Вашим предложением. Безусловно, я соглашусь – для меня это большая честь", - цитирует Первышова пресс-служба Кремля.

По мнению политика, те навыки, которыми он обладает, и те знания, которые он сегодня получает по программе "Время героев", возможно применить в Тамбовской области.

"Потребуется определённое время – нужно и с жителями пообщаться, и посмотреть возможности социально-экономического роста на данной территории. И, собрав уже непосредственно те предложения, которые необходимы будут для реализации намеченных планов, если разрешите, тогда уже отдельно через какое-то время я представлю Вам план действий по развитию этого региона", - сказал Первышов.

"Ведомости" приводят фрагменты биографии политика. Первышову 48 лет. Он родился в Краснодаре, в 1990-е гг. работал на ЗАО "Краснодарский нефтеперерабатывающий завод", затем работал в разных городских структурах Краснодара. С 2012 г. был замначальника, а затем начальником городского управления муниципального контроля. Затем стал главой администрации Прикубанского городского округа. С сентября 2013 г. был замглавы Краснодара по вопросам городского хозяйства. Потом год проработал в Минстрое, но вернулся в 2016 г. сначала на должность первого замглавы Краснодара, а затем на пост мэра Краснодара. В сентябре 2021 г. избрался в Госдуму по Краснодарскому одномандатному округу. В октябре 2022 г. он заявил, что отправляется в зону спецоперации. С мая 2024 г. обучается на кадровой программе "Время героев" для участников спецоперации и военных.

Ранее стало известно об отставке предшественника Первышова на этом посту Максима Егорова.