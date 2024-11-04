В ООН объяснили необходимость договора о партнерстве России и КНДР

В ООН объяснили, зачем нужен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Рреспубликой. Высказалась зампостпреда России в ООН Анна Евстигнеева.

На заседании Совбеза сообщила, что роль договора – стабилизировать ситуацию в регионе. Это должно случиться на основе принципа неделимости безопасности. Также соглашение должно снизить риск рецидива войны на полуострове, стать одним из элементов устойчивой архитектуры безопасности в регионе, пишет РИА Новости.

Подписанный 19 июня 2024 г. договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Россия не исключает для себя военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с подписанным документом. Ким Чен Ын подтвердил, что договор предполагает развитие сотрудничества, в том числе в военной сфере.