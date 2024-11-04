Ученые связали отсутствие семьи и развитие депрессии

Группа американских и китайских демографов и медиков проанализировала данные исследований жизни жителей разных стран. После этого был сделан вывод о том, что отсутствие у человека своей семьи повышает риск развития у него депрессии.

Исследователи проследили за частотой развития депрессии среди более 100 тыс. жителей США, Мексики, Ирландии, Южной Кореи, Китая и Индонезии. Согласно результатам, мужчины и женщины без семьи значительно больше подвержены риску развития депрессии в большом числе стран и культур. Это в особенности оказалось характерным для мужчин с высшим образованием в западных странах, причем на вероятность развития депрессии оказывало сильное влияние употребление алкоголя и табака, пишет ТАСС.

Ранее в России сотрудники института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС провели исследование и выяснили, что более половины россиян старше 60 лет нашли у себя признаки тревожности или депрессии. Ученые проанализировали данные выборочного наблюдения состояния здоровья населения, проведенного Росстатом, в которое попали 36,8 тыс. пожилых граждан. Более половины респондентов старшего возраста сообщили о наличии тревоги или депрессии в умеренной (49% опрошенных) или сильной (5%) формах. Чаще других от этих состояний страдают те, кому 80 и более лет. Женщины больше мужчин склонны отмечать у себя тревожные или депрессивные настроения (52% против 42% в группе умеренных состояний). Ученые объясняют разницу тем, что женщины в целом более внимательно относятся к здоровью, а мужчины, напротив, чаще стигматизируют ментальные проблемы.

По данным другого исследования Росстата, в России за полгода появилось только 599,6 тыс. детей, это на 16 тыс. меньше, чем за такой же период 2023 г., а тогда рождаемость уже была самой низкой с 1999 г. — то есть мы и так попали на демографическое дно, а теперь снизу постучали. Естественная убыль населения (превышение смертности над рождаемостью) растет, в 2024 году она ускорилась и составила 321,5 тыс. человек, на 49 тыс. больше. Проблему нивелируют мигрантами — прирост населения за счет иностранцев, в основном из Таджикистана, Узбекистана и других бывших республик СССР, составил 20,1%.