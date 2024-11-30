01 Декабря 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

По итогам 2024 года объём валовой сельхозпродукции в Астраханской области составит 75 млрд рублей

Губернатор Игорь Бабушкин заявил, что Астраханская область несколько лет подряд удерживает лидерство по выращиванию плодоовощной продукции в открытом грунте. Об этом он сообщил в ходе «Прямой линии», комментируя вопрос по поводу роста цен на продукты питания.

Глава региона подчеркнул, что стоимость овощей в Астраханской области ниже общероссийского уровня. Кроме того, сейчас отмечается сезонное снижение цен на некоторые позиции из так называемого «борщевого набора» – картофель, капусту, морковь, лук и свеклу. Выгодно приобрести фермерскую продукцию астраханцы могут на сельхозярмарках, которые организует областное правительство. В этом году в них приняли участие 370 фермеров, которые без посредников продали покупателям свежие мясо, рыбу, овощи и фрукты.

Губернатор отметил, что среди факторов, влияющих на динамику цен, в том числе и инфляция, и стоимость электроэнергии, однако Федеральная антимонопольная служба держит ситуацию на контроле. В свою очередь, правительство региона оказывает меры поддержки сельхозтоваропроизводителям, поскольку увеличение производства – прямой путь снижения себестоимости продукции и её рыночной цены.

(2024)|Фото: astrobl.ru

По данным минсельхоза региона, в 2024 году астраханские фермеры получили почти 1,5 млрд рублей господдержки. Ожидается, что по итогам 2024 года объём валовой сельхозпродукции составит 75 млрд рублей, это на 5 млрд рублей больше, чем в прошлом году.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: игорь бабушкин, сельхозпродукция, овощи открытого грунта


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