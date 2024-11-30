ТМК разработала технологию QR-кодирования труб с использованием нейросетей

Трубная металлургическая компания (ТМК) разработала технологию маркировки трубной продукции с использованием QR-кодов, считываемых даже при наличии повреждений благодаря нейросетевому алгоритму собственной разработки. Первая партия промаркированной продукции поставлена заказчику, сообщает пресс-служба ТМК.

Цифровая маркировка требуется для идентификации каждой трубы и ее отслеживания на протяжении всего жизненного цикла. Эта информация необходима для комплексного сервисного сопровождения трубной продукции от транспортировки и спуска в скважину до ее обслуживания, ремонта и вывода из эксплуатации. В отличие от традиционной буквенно-цифровой маркировки, QR-коды более долговечны. Для их нанесения используются стандартные заводские маркираторы, а для считывания и работы с информацией ТМК разработала собственное приложение, в которое встроен нейросетевой алгоритм, способный восстановить код в случае повреждений.

Программное обеспечение устанавливается на смартфон или персональный компьютер и позволяет увидеть полный паспорт продукта, сертификаты качества на него, а также производить операции по учету трубы в системе, которая синхронизируется с существующими программами управления запасами. Решение может использоваться без подключения к сети (в режиме офлайн), что важно для работы на месторождениях. Разработчиком технологии выступила компания ТМК-Премиум Сервис, входящая в ТМК.