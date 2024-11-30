30 Ноября 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Губернатор Астраханской области рассказал о модернизации транспортной инфраструктуры региона

За время прямой линии, которая прошла накануне, губернатор Игорь Бабушкин ответил на самые актуальные для астраханцев вопросы.

Так, жительница Астрахани обратилась с вопросом о транспортном обслуживании. В последнее время горожан волнуют сбои в отражении движения автобусов на интернет карте.

Глава региона пояснил, что это связано с работой систем радиолокационной борьбы, которые были размещены в Астраханской области для обеспечения безопасности при атаках БПЛА.

Как пояснили в минтрансе Астраханской области - в каждом «синем» автобусе установлен GPS-передатчик, который направляет информацию о передвижении в единую систему. Далее она передается трем операторам – Яндекс, 2-ГИС и astrakhan.su. Последнему удаётся более точно транслировать маршрут на экран гаджета. Специалисты работают над устранением этой проблемы.

Большое количество обращений горожан касается и маршрутной сети. Недавно по просьбе пассажиров продлили маршрут М1 от Якоря до поселка Советский. Дополнили маршрут №58 – завели его в Старокучергановку. Сейчас активно идёт разработка сети межмуниципальных перевозок.

(2024)|Фото: astrobl.ru

По словам губернатора, Астрахань становится одним из крупнейших логистических узлов на Юге России. Развитие международного транспортного коридора «Север-Юг» требует модернизации аэропорта. Уже начали инженерные работы для строительства новой взлётно-посадочной полосы и международного терминала. Расширяется география прямых перелетов. На следующий год предусмотрели более 162 млн рублей для субсидирования авиаперевозок по 10 маршрутам.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

Еще один из часто задаваемых вопросов – состояние городских мостов. Во время прямого эфира глава региона подчеркнул, что на Новом мосту на постоянной основе проводится ямочный ремонт. Уже в ближайшее время совместно с компанией РЖД Старый и Новый мосты будут реконструированы и капитально отремонтированы. Также ремонтные работы пройдут на мосту, расположенном в створе улицы Боевой. Объект будет перекрываться пополосно для удобства горожан.

Теги: игорь бабушкин, прямая линия, маршрутная сеть, автобусы


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