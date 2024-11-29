Пермский краевой суд во второй раз смягчил размер наказания бывшему главному приставу Прикамья

Пермский краевой суд во второй раз смягчил размер наказания бывшему главному приставу Игорю Кожевникову, сообщает Properm.ru. Его освободили от наказания за злоупотребление полномочий - по истечению срока давности. По совокупности ему назначили 9,5 лет в колонии строгого режима.

Апелляционная жалоба Кожевникова оставлена без удовлетворения. Представление прокуратуры удовлетворено частично.

Суд также уточнил приговор в описательной части, добавив или убрав подробности эпизодов. Суд конфисковал у Кожевникова 15,7 млн рублей.

В мае прошлого года его приговорили к десяти годам колонии строго режима.