Более 1 млрд рублей по нацпроекту "Культура" поступило в Ивановскую область

Итоги реализации в Ивановской области национального проекта «Культура» обсуждались на Правительственном часе в региональном парламенте 29 ноября, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Региональный координатор проекта, председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева прокомментировала, что за 5 лет капитальные ремонты проведены в 45 сельских Домах культуры. На их модернизацию выделено из федерального и регионального бюджетов более 500 млн рублей. Капитальные ремонты домов культуры продолжатся и в следующем году.

Национальный проект успешно дополняется федеральным проектом «Культура малой Родины». Их объединение позволяет создавать новые возможности для творческого развития жителей нашего региона. За пять лет по направлению «Местный дом культуры» модернизированы 79 ДК. Особое внимание уделяется комплексному подходу. Так, капитальный ремонт проводится по нацпроекту, а новые кресла в зрительные залы, одежду сцены, музыкальное и световое оборудование приобретаются в рамках проекта «Местный дом культуры».

Кроме того, финансирование сферы культуры осуществляется из областного бюджета. Дополнительно, по поручению губернатора Станислава Воскресенского, на обновление Домов культуры за последние пять лет из областного бюджета было выделено более 190 млн рублей.

Ежегодно средства на улучшение материально-технической базы учреждений культуры выделяются и в рамках исполнения наказов избирателей депутатам Ивановской областной Думы.

«Это позволяет отремонтированным Домам культуры стать привлекательнее для посетителей, помогает комплексно решать вопросы создания современных комфортных культурных пространств для жителей сельской местности», – считает Марина Дмитриева.

Добавим, что средства по нацпроекту «Культура» направляются также на создание модельных библиотек, модернизацию музеев, учреждений дополнительного образования, улучшение материально-технической базы региональных театров, повышение квалификации сотрудников учреждений культуры.