Более 1 млрд рублей по нацпроекту "Культура" поступило в Ивановскую область

29 Ноября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Началась деанонимизация блогеров

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика Ивановская область
Фото: Накануне.RU

Более 1 млрд рублей по нацпроекту "Культура" поступило в Ивановскую область

Итоги реализации в Ивановской области национального проекта «Культура» обсуждались на Правительственном часе в региональном парламенте 29 ноября, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Региональный координатор проекта, председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева прокомментировала, что за 5 лет капитальные ремонты проведены в 45 сельских Домах культуры. На их модернизацию выделено из федерального и регионального бюджетов более 500 млн рублей. Капитальные ремонты домов культуры продолжатся и в следующем году.

Национальный проект успешно дополняется федеральным проектом «Культура малой Родины». Их объединение позволяет создавать новые возможности для творческого развития жителей нашего региона. За пять лет по направлению «Местный дом культуры» модернизированы 79 ДК. Особое внимание уделяется комплексному подходу. Так, капитальный ремонт проводится по нацпроекту, а новые кресла в зрительные залы, одежду сцены, музыкальное и световое оборудование приобретаются в рамках проекта «Местный дом культуры».

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

Кроме того, финансирование сферы культуры осуществляется из областного бюджета. Дополнительно, по поручению губернатора Станислава Воскресенского, на обновление Домов культуры за последние пять лет из областного бюджета было выделено более 190 млн рублей.

Ежегодно средства на улучшение материально-технической базы учреждений культуры выделяются и в рамках исполнения наказов избирателей депутатам Ивановской областной Думы.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

«Это позволяет отремонтированным Домам культуры стать привлекательнее для посетителей, помогает комплексно решать вопросы создания современных комфортных культурных пространств для жителей сельской местности», – считает Марина Дмитриева.

Добавим, что средства по нацпроекту «Культура» направляются также на создание модельных библиотек, модернизацию музеев, учреждений дополнительного образования, улучшение материально-технической базы региональных театров, повышение квалификации сотрудников учреждений культуры.

Теги: ивановская областная дума, марина дмитриева, сельские дома культуры


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети