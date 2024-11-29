В Прикамье тяжело пострадал рабочий

Какую именно травму получил рабочий, не говорится.

По предварительным данным, во время отдыха вахтовика между сменами бетонщик получил на территории строительного объекта тяжелую травму из-за "противоправных действий других людей". Сформирована комиссия по расследованию несчастного случая, сообщает Гострудинспекция Пермского края.

Гострудинспекция Прикамья разберется в обстоятельствах получения рабочим тяжелой травмы. Речь идет о бетонщике ООО ФСК "Мостоотряд-47".



