В Югре ушел в отставку депутат, у которого могли найти неизвестные вещества

Дума Урая отправила в отставку депутата Артема Кукушкина.

Ранее он подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. На сегодняшнем заседании городского парламента депутаты удовлетворили заявление и оформили волеизъявление депутата, сообщает пресс-служба думы Урая.

Несколько недель назад в Урае в дежурную часть поступило сообщение от девушки о побоях. Полицейские, выехавшие на место, обнаружили, предположительно, депутата Кукушкина в неадекватном состоянии. при себе у него якобы были три свертка с неизвестным веществом. Предположительно, это наркотики. Политик отказался от медосвидетельствования.