Детям некогда нормально поесть на переменах - исследование ОНФ

Координационный совет родительской общественности по школьному питанию при Народном фронте вместе с Минпросом выяснили, что половине российских школьников некогда нормально поесть на переменах. В школах просто не выделяют на это достаточных перерывов.

Исследование проводилось в 255 школах по всей России. Проверялась длительность перемен, учитывалось время на путь до столовой и гигиену. И оказалось, что средняя реальная продолжительность перемены на питание составила всего 17 минут при рекомендуемых Роспотребнадзором 20 минутах.

При этом в половине школ вообще нет 20-минутной перемены. Максимум 15 минут (32% школ), а в некоторых и вовсе 10 минут (13%). Как можно поесть за столь короткое время? Еще одна проблема - остывшая еда: в 59% школ на столы накрывают за 10-15 минут до начала перемены. Когда школьники придут, она уже остывает. Треть всех жалоб родителей касается именно остывшей еды, отметили в ОНФ.

Как сказал руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев, было направлено обращение в Роспотребнадзор и Минпрос с просьбой изменить документы по организации питания и учебного процесса. В частности, можно без проблем предусмотреть окончание урока перед большой переменой на несколько минут раньше, ничего страшного в этом нет. Зато дети смогут лучше прожевать пищу, а не глотать ее впопыхах. Сейчас же в 57% случаях дети приходят в школьную столовую через несколько минут после начала перемены, времени у них мало, и многие даже не моют руки.

В 2022 году мониторинг Общественной палаты РФ показал, что 83% детей имеют претензии к качеству блюд, а 65% периодически вынуждены есть остывшую еду. И если первую цифру отчасти можно объяснить детской привередливостью, то вторая - более объективна. Она близка к данным ОНФ.

Главный детский гастроэнтеролог минздрава Ростовской области Ольга Лебеденко говорит, что заболевания органов пищеварения у детей как в регионе, так и по всей России, занимают второе место в структуре соматической патологии детского возраста. Патологию желудочно-кишечного тракта имеют 20% первоклассников, а к концу обучения в школе заболевания желудочно-кишечного тракта встречаются уже у 80% старшеклассников. И если у учеников начальной школы ведущее место принадлежит функциональным расстройствам, то у подростков — хроническим гастритам. По ее мнению, причин много: неправильный режим дня, неправильное питание, подсадка на гаджеты, что формирует неправильную осанку, при которой нарушается работа внутренних органов, в том числе желудочно-кишечного тракта.

Судя по данным ОНФ, большая "заслуга" в этом и школ, не дающих ученикам времени на нормальный прием пищи.