В МЧС призвали россиян заранее собрать "тревожный чемоданчик"

МЧС рекомендовало россиянам заранее собрать "тревожный чемоданчик". Особенно важно это сделать жителям тех регионов, в которых происходят природные катаклизмы, лесные пожары, работают предприятия с вредными веществами или есть вероятность возникновения вооруженных конфликтов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Тревожный чемоданчик" — базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, пояснили в МЧС.

Отмечается, что для жителей крупных населенных пунктов достаточно иметь запас предметов первой необходимости и продуктов на 2-3 суток. Рюкзак следует укомплектовать спичками, небольшим радиоприемником, калорийной едой, деньгами и документами, набором для оказания первой медицинской помощи. При сборе чемоданчика стоит следовать туристическому правилу — сверху класть легкие предметы и предметы первой необходимости: аптечка, фонарик, нож. На дно — сменное белье, еда.

Ранее сообщалось, что для Липецка и городов области начали закупать мобильные укрытия. Такое решение принято на фоне заявлений о том, что Запад разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов вглубь России, пояснили в областном правительстве. Пример взяли с Белгорода. В августе там уже установили 180 укрытий для защиты граждан при обстрелах со стороны украинской армии.

Также сообщалось, что МЧС запустило массовое производство укрытий в виде контейнеров, где можно будет переждать даже ядерный удар. Внутри есть туалеты и "кровати", а перевозить эти укрытия можно автотранспортом. Разработчик утверждает, что срок его эксплуатации — более 50 лет.

Накануне председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал на высокие риски применения ядерного оружия.

По его словам, Москва находится в состоянии войны со всем западным миром. "Риски высокие. Но это не означает, что эти риски необратимые", – сказал он.