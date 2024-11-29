Baza: Очевидцы сообщили о пожаре на нефтебазе в Ростовской области

Очевидцы сообщают о пожаре на нефтебазе в Ростовской области, пишет Baza.

Предварительно, горит нефтебаза, расположенная в Каменском районе, сообщает Telegram-канал.

В то же время, врио главы региона Юрий Слюсарь сообщил, что в Каменском районе тушат крупный пожар на промобъекте.

Ранее глава региона в своем Telegram-канале написал, что российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы перехватили как минимум 30 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Информации о пострадавших нет, но в хуторе Масаловка Каменского района повреждена кровля частного дома. В слободе Дьячкино Тарасовского района из-за падения обломков беспилотника на частное подворье повреждены окна.