29 Ноября 2024
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Происшествия Свердловская область В России
Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкину пожаловались на волокиту в расследовании пропажи свердловчан в 2004 году

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об исчезновении жителей Свердловской области, которое случилось больше 20 лет назад.
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Как сообщает информационный центр СК России, жительница Среднего Урала выражает несогласие с ходом установления обстоятельств исчезновения двух ее сыновей в марте 2004 года. Известно, что мужчины прибыли в Верхнюю Салду для покупки акций одного из предприятий. При себе у них была крупная сумма денег. Уральцы заселились в номер гостиницы вместе со знакомым.

Позже оказалось, что при оформлении тот показал поддельный паспорт на вымышленное имя, а затем и вовсе покинул Россию. Что касается мужчин, то они пропали без вести. Местонахождение свердловчан не установлено до сих пор. Расследуется уголовное дело.

Александр Бастрыкин дал поручения и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко. Глава СКР потребовал доклад о ходе и результатах расследования с учетом озвученных в обращении женщины доводов. Также Бастрыкин хочет знать о причинах допущенной по делу волокиты.

Как сообщало Накануне.RU, ранее отец школьницы из Нижнего Тагила, пострадавшей во время туристического похода в 2022 году, обратился к главе Следственного комитета РФ. Мужчина пожаловался Александру Бастрыкину на волокиту в расследовании обстоятельств.

Теги: Бастрыкин, пропажа, волокита, дело, СК


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