Госдума может повысить штрафы за продажу сигарет и вейпов детям

Депутаты Госдумы внесли проект закона о повышении штрафов за продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним.

Среди авторов законопроекта – спикер Вячеслав Володин. Как следует из пояснительной записки к документу, за II квартал 2024 года доля нелегальной табачной продукции составила 11,3%. Также приводятся результаты исследования, в рамках которого изучалась распространенность курения среди подростков 11-17 лет. 72% респондентов, приобретающих электронные системы доставки никотина, заявили, что не сталкивались с отказом продавца в покупке такой продукции. 20% подростков заявили, что получают отказ время от времени.

За продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним предлагается повысить штраф. Для граждан он составит от 200 тыс. до 300 тыс. руб., для должностных лиц – от 500 тыс. до 700 тыс. руб. Для юридических лиц - от 1,5 до 2 млн руб.

В настоящее время штраф для граждан составляет до 60 тыс. руб., сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что в последние годы в России количество курящих граждан перестало сокращаться. Сегодня курит треть населения