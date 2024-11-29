Расширен перечень запрещенных к продаже просроченных товаров

Кабмин России расширил перечень товаров, которые невозможно будет купить по истечении их срока годности.

В этом случае касса торговой точки будет автоматически блокироваться. Это также случится в случае, если в системе "Честный знак" нет данных о маркировке товара и когда надзорные органы запретили товар к продаже.

С 1 сентября 2025 года действие системы будет распространяться на продажу ветеринарных препаратов и велосипедов, а с 1 октября следующего года – безалкогольного пива, красной и черной икры. С 2026 года перечень пополнится кормами для животных, растительным маслом и консервами.

Кроме того, правительство определило порядок эксперимента, в рамках которого будет проверяться достоверность данных о происхождении товаров. Он пройдет с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года. Эксперимент распространяется на товары с маркировкой «Честного знака», сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Минпромторг может ввести маркировку сладостей.