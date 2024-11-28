Мерзлякова призвала решить проблему выдворения из РФ приехавших в страну соотечественников

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратила внимание на проблему выдворения из России приехавших в страну соотечественников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского омбудсмена, заявление прозвучало на секции XXVI Всемирного Русского Народного Собора, посвященной миграционной политике. Мерзлякова отметила, что из РФ нередко выдворяют представителей коренных народов страны, которые прибыли из-за рубежа и не успели оформить гражданство.

"Только что было подтверждено выдворение из страны жителя Свердловской области по фамилии Суханов, у которого четверо детей. Да, он нарушил миграционное законодательство. Но давайте искать какие-то варианты пути выхода из этой ситуации, это не должно повторяться. Я бы просила всех, от кого это зависит, учесть мнение СПЧ о том, что представители коренных народов России должны быть защищены особо", - призвала омбудсмен.

Напомним, в мае этого года семью Морозовых, переехавшую на Урал из Казахстана, собирались депортировать из-за небольшой задержки в оформлении документов. В итоге Свердловский областной суд отменил постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга о выдворении Морозовых за пределы России.