Людей до 60 лет могут признать молодыми в скором времени, - Скворцова

Молодыми в скором времени, возможно, будут считаться люди до 60 лет, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Вероника Скворцова.

Она напомнила, что в соответствии с текущей классификацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), молодыми считаются люди до 45 лет.

Однако, по мнению Скворцовой, скоро этот возрастной предел может быть повышен до 60 лет. "Потому что меняются совершенно возрастные периоды", - пояснила глава ФМБА.

В 2020 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о молодежной политике в РФ, который в том числе повышает возраст молодежи до 35 лет включительно.

В начале 2024 года генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров высказывал мнение, что официальную планку возраста молодежи могут поднять как минимум до 38 лет в перспективе ближайших 10 лет. Это связано в том числе с ростом общей продолжительности жизни.