Чиновники мэрии Екатеринбурга пересаживаются на китайские авто: объявлен аукцион

Мэрия Екатеринбурга объявила очередной аукцион на поставку автомобилей для чиновников городской администрации. На этот раз речь идет о машинах китайской марки BAIC.

"Объект закупки: легковой автомобиль марки BAIC или "эквивалент" для нужд муниципального бюджетного учреждения "Автобаза администрации города Екатеринбурга", - говорится в документе на официальном портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 24 млн 381 тысячу 408 рублей. Сейчас идет этап подачи заявок от поставщиков, который продлится до 4 декабря 2024 года.

Как сообщало Накануне.RU, в 2022 году в мэрии Екатеринбурга собирались закупить отечественные автомобили "Лада" вместо традиционных "Тойот". Тогда аукцион был признан несостоявшимся, но, несмотря на это, контракт с поставщиком все равно планировалось заключить.