В ВТБ ожидают повышения ключевой ставки в декабре до 23%

Банк России на заседании совета директоров в декабре может повысить ключевую ставку еще на 2 процентных пункта - до 23%. Об этом заявил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

По его мнению, такая ставка может сохраниться на весь 2025 год. Банкир сравнил такую ставку со "штормом" на процентном рынке, передает ТАСС.

25 октября Банк России в очередной раз принял решение повысить ключевую ставку. Согласно решению Совета директоров, она выросла с 19 до рекордных 21%. Ранее советник председателя Банка России Кирилл Тремасов объяснил, почему ключевая ставка выросла с 19 до 21%. Он привел несколько аргументов.

Между тем, госкорпорация "Ростех" может прекратить экспорт продукции из-за высокой ключевой ставки Банка России. Об этом сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.