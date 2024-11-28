Игорь Бабушкин на форуме в Уфе подчеркнул заинтересованность в наращивании экспорта астраханской сельхозпродукции на казахский рынок

Центральным событием ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана стало пленарное заседание с онлайн-подключением из Астаны президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Владимир Путин отметил, что форум в столице Республики Башкортостан посвящён теме торгово-инвестиционного взаимодействия России и Казахстана.

Губернатор Игорь Бабушкин, возглавляющий делегацию региона на форуме, отмечает, что Казахстан – один из основных партнеров Астраханской области.

Налажены устойчивые торгово-экономические и гуманитарные контакты. Торговый оборот продолжает расти. По итогам первого полугодия рост составил 27%. Экспорт увеличился на 20%, импорт – на 40%. За 10 месяцев этого года в Казахстан отправлено порядка 1,5 тыс. тонн рыбной продукции, 14 тыс. тонн овощей, в том числе 10,5 тыс. тонн картофеля. Губернатор отметил, что заинтересованность в наращивании экспортных поставок астраханской сельхозпродукции на казахстанский рынок есть с обеих сторон. На казахстанский рынок поступают и астраханские строительные и промышленные материалы.

Интенсивно осуществляется взаимодействие и в гуманитарной сфере. В астраханских вузах обучается порядка 700 граждан Казахстана. Жители приграничных казахстанских регионов обращаются за медицинской помощью в астраханские медучреждения.

«Астрахань с Атырау и Актау объединяют побратимские связи. В перспективе – подписание планов мероприятий по развитию межмуниципального сотрудничества, – отметил глава региона. – Мы готовы и далее наращивать взаимодействие с нашими партнерами по всем этим направлениям и открыты для новых предложений и инициатив».