ЕП предлагает создать новый фонд поставок оружия Киеву вместо блокируемого Венгрией

Депутаты Европарламента хотят предложить странам ЕС создать новый формат финансирования военных поставок Киеву для замены Европейского фонда мира, деньги в котором для Украины блокирует Венгрия. Как передает РИА Новости, об этом говорится в резолюции в поддержку Украины.

В июле сообщалось, что Будапешт не одобрит выделение 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира в качестве компенсации странам ЕС за поставки оружия Украине, пока Киев не решит вопрос с транзитом нефти из РФ в Венгрию и Словакию.

В сентябре вице-президент ЕК Валдис Домбровскис сообщил, что первые доходы, полученные от замороженных в ЕС российских суверенных активов, пошли преимущественно на оплату поставок ПВО и боеприпасов для Украины. 1,4 миллиарда евро было направлено через Европейский фонд мира.