Расширенный реестр отелей запустят в России в 2025 году

Расширенный реестр гостиниц, отелей и других средств размещения России могут запустить к курортному сезону 2025 года. Об этом сообщила замглавы комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач, пишет ТАСС.

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Отмечается, что сейчас регулированию подлежат только услуги гостиниц, но в реальности существует множество других типов средств размещения - модульные гостиницы, глэмпинги и иные. Классификация средств размещения будет включать в себя определение типа средства размещения, оценку его соразмещения, соответствия требованиям и включение сведений в специальный реестр.

Работу по классификации начнут в 2025 году, если до конца года документ подпишет Владимир Путин.

Лобач отметила, что предстоит серьезная подготовка. Также нужно будет организовать переходный период, чтобы все участники рынка смогли подготовиться.

Работа будет проходить два этапа. Первый - это включение в реестр, второй - определение звездности.

В будущем могут появиться сертифицированные организации, которые будут сверять, действительно ли средства размещения соответствуют заявленному уровню.