За участниками СВО сохранят рабочие места на все время службы

Участники СВО сохранят рабочие места на весь период их службы, а не на год, как это имеет место в сейчас. Такой законопроект Госдума приняла накануне в первом чтении.

Согласно действующим нормам, трудовой договор приостанавливается не более чем на год. При этом участники СВО, заключившие контракт, часто отправляются служить на больший срок. И работодатель имеет право их уволить.

Этот недостаток исправят. Новый закон защитит от увольнения по инициативе работодателя в период прохождения военной службы, рассказал, представляя правительственный проект, замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов.

Когда срок службы по контракту закончится, участник СВО может вернуться на свое рабочее место в течение трех месяцев, но должен предупредить о выходе за три дня. Уйти ежегодный оплачиваемый отпуск участник СВО может уйти уже через 6 месяцев, независимо от стажа работы на этом месте. Также участники боевых действий могут брать отпуск в любое удобное для них время.