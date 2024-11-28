Жителю Екатеринбурга грозит 7 лет колонии за стрельбу в центре города

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело мужчины, открывшего стрельбу в центре города. Его обвиняют в хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент случился 26 июня этого года у многоквартирного дома по улице Радищева. У мужчины произошел конфликт со своими знакомыми. Он выхватил пистолет, снаряженный резиновыми пулями, и начал стрелять.

Два выстрела угодили в асфальт, а один – в левую голень одного из участников потасовки. В результате раненому был причинен легкий вред здоровью.

Сейчас расследование завершено, уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд Екатеринбурга. Как отметили в прокуратуре, стрелку может грозить до 7 лет колонии.