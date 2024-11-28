Лавров: терпение из-за ударов по России ракетами ATACMS заканчивается

Терпение России не беспредельно, если его долго испытывать. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров журналисту ВГТРК, пишет Lenta.ru.

Читайте также: Минобороны готовит ответ на атаки ракетами ATACMS в Курской области

"У нас есть много пословиц, которые отражают характер нашего народа: "семь раз отмерь — один раз отрежь", "Господь терпел и нам велел", — отметил он.

Но терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, завершается.

Лавров вспомнил и другое высказывание: "русский мужик долго запрягает...". Вторую часть пословицы он не договорил.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сказал, что уже близок момент признания США и НАТО полноценными участниками конфликта на Украине. Он подчеркнул, что западные страны думают, что России можно нанести стратегическое поражение, однако "ядерная держава не может быть побеждена".

19 сентября Рябков на полях седьмого Медиасаммита БРИКС сообщил о том, что Украине разрешили бить западным оружием вглубь России.

Ответ Москвы на официальное разрешение Пентагона будет не в пользу США. Об этом в разговоре с Лентой.ру заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"По сути, это прямое нападение на Россию", — отреагировал сенатор.

По словам Джабарова, выбирать объекты и время ответного хода будет российское верховное командование, прежде всего главнокомандующий Владимир Путин.

В свою очередь, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал, что ракетные удары вглубь России лишь отдаляют мирные переговоры по Украине.