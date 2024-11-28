Глава ФПБК сообщил о 70 объектах недвижимости Макаревича* в России

Музыкант, основатель группы "Машина времени" Андрей Макаревич* может владеть около 70 объектами недвижимости в России. Об этом заявил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

"У Макаревича*, мы смотрели, в России очень много недвижимости, по-моему, 70 объектов", - сказал он интернет-изданию NEWS.ru.

По мнению активиста, давно нужно было принять поправку в законодательство о зачислении доходов иностранных агентов на специальный счет, чтобы парализовать им все способы зарабатывать в России.

20 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил об утверждении депутатами в первом чтении законопроекта о зачислении доходов иноагентов от творческой деятельности на спецсчет. Документ, авторами которого стали 429 депутатов, поддержан единогласно. В России вводится особый порядок выплат, причитающихся иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Сумма таких единоразовых выплат, по оценкам экспертов, может достигать десятков миллионов рублей.

В июне сообщалось, что Следственный комитет России начал доследственную проверку в отношении Макаревича* после его разговора с пранкерами. Музыканта проверяли на предмет наличия в его словах признаков статьи 280 ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") УК РФ.

*внесен Минюстом РФ в список иноагентов