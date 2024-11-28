"Всему свое время". Спикер думы Югры "осадил" инициатора возврата прямых выборов мэра

Депутат думы Югры Михаил Сердюк на заседании парламента, где присутствует губернатор Руслан Кухарук, посетовал на то, что в повестку все-таки не включили инициативу представляемой им партии по возврату прямых выборов мэра.

"Прямые выборы делают местную власть крепче", - сказал Сердюк.

Партия предлагает не захламлять повестку демагогией, а вносить полезные для людей инициативы. Сердюк отрицательно оценил институт сити-менеджера.

"Если люди могут выбирать президента, то могут выбирать и глав. Это благо", - сказал Сердюк.

Спикер думы Югры Борис Хохряков отметил, что "всему свое время".

"Сегодня нет массовых обращений (по поводу возврата прямых выборов)", - сказал Хохряков.

Депутат Михаил Селюков поддержал Сердюка: по мнению политика, законодательные инициативы убирают из повестки кулуарно, их "топят в аппаратных уловках".