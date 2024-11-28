Центр Екатеринбурга перекроют из-за Крестного хода в день Святой Екатерины

В день Святой Екатерины по центру Екатеринбурга пройдет Крестный ход, из-за чего будет ограничено движение транспорта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, Крестный ход состоится в субботу, 7 декабря. Участники пройдут от Свято-Троицкого кафедрального собора до часовни великомученицы Екатерины на площади Труда.

В связи с проведением шествия будет перекрыто автомобильное движение на следующих участках:

по улице Розы Люксембург, от Свято-Троицкого кафедрального собора до Куйбышева;

по улице Куйбышева, от Розы Люксембург до Горького;

по улице Горького, от Куйбышева до Малышева;

по улице Малышева, от Горького до Пушкина;

по улице Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина (площадь Труда).

Как уточнили в мэрии, ограничения продлятся один час – с 11:30 до 12:30.

Напомним, также центральную улицу Екатеринбурга – проспект Ленина – собираются временно перекрыть 2 декабря. Это связано с церемонией возложения венков и цветов к памятнику Маршала Советского Союза Георгию Жукову.